We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Artima Restaurant in Cyprus

Artima Restaurant

About

Situated next to a medieval castle, it combines Italian and Mediterranean traditions in a restored historic building.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Cash
Apple Pay / Google Pay
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking

Contacts

Lanitis Carob Mill Complex, Vasilissis Street, Limassol 3042
+35725820466

Extra Info

HOURS
Monday12:00 - 23:00
Tuesday12:00 - 23:00
Wednesday12:00 - 23:00
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 23:00