Artima Restaurant in Cyprus
About
Situated next to a medieval castle, it combines Italian and Mediterranean traditions in a restored historic building.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Cash
Apple Pay / Google Pay
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Contacts
Lanitis Carob Mill Complex, Vasilissis Street, Limassol 3042
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 23:00
Tuesday12:00 - 23:00
Wednesday12:00 - 23:00
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 23:00