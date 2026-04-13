ZETA Seventy Seven in Dubai
A rooftop restaurant on the 77th floor with panoramic views of the Arabian Gulf and Palm Jumeirah. Its Asian fusion menu highlights seafood, complemented by a stylish terrace and private cabanas beside the world’s highest infinity pool.
Терраса
Панорамный вид
Вид на море
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Al Mamsha St - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai
HOURS
Monday07:00 - 02:00
Tuesday07:00 - 02:00
Wednesday07:00 - 02:00
Thursday07:00 - 02:00
Friday07:00 - 02:00
Saturday07:00 - 02:00
Sunday07:00 - 02:00