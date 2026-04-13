Profile
RU

ZETA Seventy Seven in Dubai

ZETA Seventy Seven

About

A rooftop restaurant on the 77th floor with panoramic views of the Arabian Gulf and Palm Jumeirah. Its Asian fusion menu highlights seafood, complemented by a stylish terrace and private cabanas beside the world’s highest infinity pool.

Features

Терраса
Панорамный вид
Вид на море
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Contacts

Al Mamsha St - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai
+97148798866
www.addresshotels.com/en/restaurant/address-beach-resort/zeta-seventy-seven

Extra Info

HOURS
Monday07:00 - 02:00
Tuesday07:00 - 02:00
Wednesday07:00 - 02:00
Thursday07:00 - 02:00
Friday07:00 - 02:00
Saturday07:00 - 02:00
Sunday07:00 - 02:00