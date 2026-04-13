Профиль
EN

ZETA Seventy Seven в Dubai

ZETA Seventy Seven

О месте

Ресторан на 77-м этаже с панорамными видами на Персидский залив и Пальму Джумейру. Азиатское фьюжн-меню с акцентом на морепродукты дополняют стильная терраса и частные кабинки у самого высокого пейзажного бассейна в мире.

Особенности

Терраса
Панорамный вид
Вид на море
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Al Mamsha St - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai
+97148798866
www.addresshotels.com/en/restaurant/address-beach-resort/zeta-seventy-seven

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 02:00
Вторник07:00 - 02:00
Среда07:00 - 02:00
Четверг07:00 - 02:00
Пятница07:00 - 02:00
Суббота07:00 - 02:00
Воскресенье07:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM