ZETA Seventy Seven в Dubai
О месте
Ресторан на 77-м этаже с панорамными видами на Персидский залив и Пальму Джумейру. Азиатское фьюжн-меню с акцентом на морепродукты дополняют стильная терраса и частные кабинки у самого высокого пейзажного бассейна в мире.
Особенности
Терраса
Панорамный вид
Вид на море
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Al Mamsha St - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 02:00
Вторник07:00 - 02:00
Среда07:00 - 02:00
Четверг07:00 - 02:00
Пятница07:00 - 02:00
Суббота07:00 - 02:00
Воскресенье07:00 - 02:00