Asia Asia in Dubai

Asia Asia

An award-winning restaurant and lounge with Pan-Asian cuisine. With two locations in Dubai — Dubai Marina and Dubai Water Canal — it offers the finest flavors from the Far East to the Middle East.

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Dubai Marina Mall, 6th Floor, Pier 7 - Sheikh Zayed Rd - Dubai
+97142765900
eu1.hubs.ly/H0sMKZx0

HOURS
Monday17:00 - 01:00
Tuesday17:00 - 01:00
Wednesday17:00 - 01:00
Thursday17:00 - 01:00
Friday17:00 - 01:00
Saturday13:00 - 01:00
Sunday14:00 - 01:00