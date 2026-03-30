Caffè Paszkowski in Florence
A historic, upscale café-concert venue in the heart of Florence, Caffè Concerto Paszkowski is perfect for those who appreciate refined cocktails, live music, and a touch of literary elegance.
Винная карта
Живая музыка
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Piazza della Repubblica, 6, 50123 Firenze FI
HOURS
Monday08:00 - 01:00
Tuesday08:00 - 01:00
Wednesday08:00 - 01:00
Thursday08:00 - 01:00
Friday08:00 - 01:30
Saturday09:00 - 02:00
Sunday08:00 - 01:00