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Il Molino di Grace in Florence

Il Molino di Grace

About

A winery in the heart of Chianti Classico near Panzano in Chianti (about 30 km from Florence), Fontodi Winery is known for its elegant Sangiovese wines, with a strong focus on biodynamics and terroir.

Features

Parking
Pet-friendly
Wi-Fi
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay

Contacts

Localita' Il Volano, SP di Lucarelli, 50022 Panzano In Chianti FI
+390558561010

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 18:30
Tuesday10:00 - 18:30
Wednesday10:00 - 18:30
Thursday10:00 - 18:30
Friday10:00 - 18:30
Saturday10:00 - 18:30