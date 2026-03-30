Borgo San Jacopo in Florence
A Michelin-starred restaurant in Florence, located within Hotel Lungarno as part of the Lungarno Collection, Borgo San Jacopo sits right on the banks of the Arno River, offering stunning views of Ponte Vecchio.
Посадочные места
Полный бар
Бронирование столов
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Безглютеновые блюда
Принимают карты
Borgo San Jacopo 62/R, 50125, Florence, Italy
Wednesday19:00 - 22:00
Thursday19:00 - 22:00
Friday19:00 - 22:00
Saturday19:00 - 22:00
Sunday19:00 - 22:00