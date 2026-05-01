Restaurant Goldmund in the Literaturhaus in Frankfurt
This restaurant, adorned with a literary atmosphere, offers German cuisine with an emphasis on seasonal and local ingredients that provide gastronomic delight.
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main
HOURS
Tuesday18:00 - 00:00
Wednesday18:00 - 00:00
Thursday18:00 - 00:00
Friday18:00 - 00:00
Saturday18:00 - 00:00