Villa Merton in Frankfurt
Masterpieces of European and international cuisine using only the finest, freshest ingredients. Comfort and elegance meet in every dish, inspired by tradition and modernity.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Am Leonhardsbrunn 12, 60487 Frankfurt am Main
HOURS
Monday12:00 - 22:30
Tuesday12:00 - 22:30
Wednesday12:00 - 22:30
Thursday12:00 - 22:30
Saturday17:00 - 22:30