WYNWOOD in Geneva
About
A stylish establishment combining a restaurant and bar. The bright interior and cozy areas are suitable for friendly gatherings and business lunches, offering a variety of dishes and creative cocktails.
Features
Терраса
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Можно с животными
Contacts
Rue Dancet 17, 1205 Genève
Extra Info
HOURS
Tuesday 17:00 - 00:00
Wednesday 17:00 - 00:00
Thursday 17:00 - 02:00
Friday 17:00 - 02:00
Saturday 17:00 - 02:00