Fiskebar in Geneva
About
A trendy restaurant specializing in fresh fish and seafood. Scandinavian cuisine in a minimalist setting. The menu features sashimi, tartares, and seasonal offerings.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Vegetarian dishes
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Pet-friendly
Contacts
Quai du Mont-Blanc 11, 1201 Genève
Extra Info
HOURS
Wednesday12:00 - 21:30
Thursday12:00 - 21:30
Friday12:00 - 21:30
Saturday12:00 - 21:30