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Fiskebar in Geneva

Fiskebar

About

A trendy restaurant specializing in fresh fish and seafood. Scandinavian cuisine in a minimalist setting. The menu features sashimi, tartares, and seasonal offerings.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Vegetarian dishes
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Pet-friendly

Contacts

Quai du Mont-Blanc 11, 1201 Genève
+41229096071

Extra Info

HOURS
Wednesday12:00 - 21:30
Thursday12:00 - 21:30
Friday12:00 - 21:30
Saturday12:00 - 21:30