Restaurant Les Armures in Geneva
About
A historic restaurant in the heart of Geneva with an Alpine-style interior. It offers traditional Swiss dishes, including fondue and raclette, with a focus on local ingredients.
Features
Винная карта
Терраса
Посадочные места
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Можно с животными
Contacts
Rue du Soleil-Levant, 1204 Genève
Extra Info
HOURS
Monday 12:00 - 22:30
Tuesday 12:00 - 22:30
Wednesday 12:00 - 22:30
Thursday 12:00 - 22:30
Friday 12:00 - 22:30
Saturday 12:00 - 22:30
Sunday 12:00 - 22:30