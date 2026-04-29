Brasserie Lipp in Geneva
About
A classic French brasserie with a cozy interior and Parisian atmosphere. The menu includes oysters, seafood, classic French dishes, and an extensive wine list.
Features
Терраса
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Можно с животными
Contacts
Confédération Centre, Rue de la Confédération 8, 1204 Genève
Extra Info
HOURS
Monday08:00 - 01:00
Tuesday08:00 - 01:00
Wednesday08:00 - 01:00
Thursday08:00 - 01:00
Friday08:00 - 01:00
Saturday08:00 - 01:00
Sunday08:00 - 01:00