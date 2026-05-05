The Wanch in Hong Kong
About
An iconic music bar featuring live performances. Here, rock, blues, and other genres are played, and its atmosphere attracts both locals and tourists seeking an authentic music experience.
Features
Живая музыка
Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Contacts
1/F, Henan Building, 90 Jaffe Rd, Wan Chai
Extra Info
HOURS
Mondayм - 01:00
Tuesday11:30 - 01:00
Wednesday11:30 - 02:00
Thursday11:30 - 02:00
Friday11:30 - 02:00
Saturday14:00 - 02:00
Sunday14:00 - 01:00