Whisky & Words in Hong Kong
A cozy bar specializing in rare whiskies from around the world. The drink collection includes both classic and experimental options, making Whisky & Words a place for true enthusiasts.
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
G/F, 7 Shin Hing St, Central
HOURS
Tuesday17:00 - 00:00
Wednesday17:00 - 00:00
Thursday17:00 - 01:00
Friday17:00 - 01:00
Saturday17:00 - 01:00
Sunday17:00 - 00:00