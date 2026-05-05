Café Circles in Hong Kong
About
A rooftop restaurant and bar with a terrace overlooking Victoria Harbour. Café Circles serves modern Asian cuisine. The atmosphere is calm during the day and lively in the evening.
Features
Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
9/F, 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan
Extra Info
HOURS
Monday 07:00 - 22:00
Tuesday 07:00 - 22:00
Wednesday 07:00 - 22:00
Thursday 07:00 - 22:00
Friday 07:00 - 22:00
Saturday 07:00 - 22:00
Sunday 07:00 - 22:00