Arkaoda in Istanbul
About
A favorite spot in the Kadıköy district, Arkaoda offers a laid-back, bohemian vibe with a mix of live music, DJ sets and art events. Popular with Istanbul's creative community, the venue is known for its eclectic music program and relaxed atmosphere.
Features
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Contacts
Caferağa, Kadife Sk. No:18/A, 34710 Kadıköy/İstanbul
Extra Info
HOURS
Monday 16:00 - 02:00
Tuesday 16:00 - 02:00
Wednesday 16:00 - 02:00
Thursday 16:00 - 02:00
Friday 16:00 - 02:00
Saturday 16:00 - 02:00
Sunday 16:00 - 02:00