Arkaoda в Istanbul

Arkaoda

Arkaoda предлагает непринужденную, богемную атмосферу с сочетанием живой музыки, диджейских сетов и художественных мероприятий. Популярное среди творческих людей Стамбула, это место известно своей эклектичной музыкальной программой и непринужденной атмосферой.

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка

Caferağa, Kadife Sk. No:18/A, 34710 Kadıköy/İstanbul
+902164180277
www.arkaoda.com

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 02:00
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 02:00
Воскресенье 16:00 - 02:00
