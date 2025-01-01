Amina Timurovna

Я люблю это. Невероятные впечатления от поездки с Vertently! В Абу-Даби мы посетили несколько музеев и сделали остановку в роскошном ресторане. Все было прекрасно организовано, от транспортировки до бронирования столиков. Отдельное спасибо нашему гиду, который сделал экскурсию не только познавательной, но и очень интересной.