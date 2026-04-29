Sunset Grill & Bar in Istanbul
About
Perched on a hilltop with panoramic views of the Bosphorus, Sunset Grill & Bar is one of Istanbul's most prestigious dining destinations. The restaurant offers an eclectic menu of Mediterranean, Japanese and Turkish cuisine and an impressive wine list.
Features
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul
Extra Info
HOURS
Monday 12:00 - 01:30
Tuesday 12:00 - 01:30
Wednesday 12:00 - 01:30
Thursday 12:00 - 01:30
Friday 12:00 - 01:30
Saturday 12:00 - 01:30
Sunday 12:00 - 01:30