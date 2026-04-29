Профиль
EN

Sunset Grill & Bar в Istanbul

Sunset Grill & Bar

О месте

Расположенный на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Босфор, Sunset Grill & Bar является одним из самых престижных ресторанов Стамбула. Ресторан предлагает эклектичное меню из блюд средиземноморской, японской и турецкой кухни, а также впечатляющую винную карту.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul
+902122870357
www.sunsetgrillbar.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 01:30
Вторник 12:00 - 01:30
Среда 12:00 - 01:30
Четверг 12:00 - 01:30
Пятница 12:00 - 01:30
Суббота 12:00 - 01:30
Воскресенье 12:00 - 01:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM