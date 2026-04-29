Mürver Restaurant in Istanbul

About

Located in the Karaköy district, Mürver offers an innovative approach to Anatolian cuisine focusing on wood-fired cooking techniques. The restaurant's modern design and terrace overlooking the Bosphorus make it an outstanding destination in Istanbul.

Features

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Contacts

Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:57-59, 34425 Beyoğlu/İstanbul
+902123720750
www.murverrestaurant.com

Extra Info

HOURS
Monday18:00 - 22:30
Tuesday18:00 - 22:30
Wednesday18:00 - 22:30
Thursday18:00 - 22:30
Friday18:00 - 22:30
Saturday18:00 - 22:30
Sunday18:00 - 22:30