Mürver Restaurant в Istanbul
О месте
Ресторан Mürver, расположенный в районе Каракёй, предлагает инновационный подход к анатолийской кухне с использованием техники приготовления пищи на дровах. Современный дизайн ресторана и терраса с видом на Босфор делают его выдающимся местом в Стамбуле.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:57-59, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:30
Вторник18:00 - 22:30
Среда18:00 - 22:30
Четверг18:00 - 22:30
Пятница18:00 - 22:30
Суббота18:00 - 22:30
Воскресенье18:00 - 22:30