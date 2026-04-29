Profile
RU

Mikla in Istanbul

Mikla

About

Located on the rooftop of The Marmara Pera Hotel, Mikla offers stunning panoramic views of the Istanbul skyline. The restaurant blends modern and traditional Turkish cuisine with Scandinavian influences to create a unique and unforgettable dining experience. Cuisine: Contemporary Turkish

Features

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Валет-паркинг

Contacts

The Marmara Pera, Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:15, 34430 Beyoğlu/İstanbul
+902122935656
www.miklarestaurant.com

Extra Info

HOURS
Monday 18:00 - 23:30
Tuesday 18:00 - 23:30
Wednesday 18:00 - 23:30
Thursday 18:00 - 23:30
Friday 18:00 - 23:30
Saturday 18:00 - 23:30