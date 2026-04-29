Mikla in Istanbul
Located on the rooftop of The Marmara Pera Hotel, Mikla offers stunning panoramic views of the Istanbul skyline. The restaurant blends modern and traditional Turkish cuisine with Scandinavian influences to create a unique and unforgettable dining experience. Cuisine: Contemporary Turkish
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Валет-паркинг
The Marmara Pera, Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:15, 34430 Beyoğlu/İstanbul
Monday 18:00 - 23:30
Tuesday 18:00 - 23:30
Wednesday 18:00 - 23:30
Thursday 18:00 - 23:30
Friday 18:00 - 23:30
Saturday 18:00 - 23:30