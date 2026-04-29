Mikla в Istanbul
О месте
Расположенный на крыше отеля The Marmara Pera, ресторан Mikla предлагает потрясающие панорамные виды на горизонт Стамбула. Ресторан сочетает современную и традиционную турецкую кухню со скандинавским влиянием для незабываемого гастрономического опыта. Кухня: Современная турецкая
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Контакты
The Marmara Pera, Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:15, 34430 Beyoğlu/İstanbul
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 23:30
Вторник 18:00 - 23:30
Среда 18:00 - 23:30
Четверг 18:00 - 23:30
Пятница 18:00 - 23:30
Суббота 18:00 - 23:30