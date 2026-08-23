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MinNature Malaysia in Kuala Lumpur

MinNature Malaysia

About

One of the world's largest indoor miniature galleries, offering an interactive immersion into the culture, architecture, and nature of Malaysia.

Contacts

Level 1, Green Zone above Cold Storage Supermarket, Sungei Wang Plaza, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
+601110099374
www.minnature.com

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 21:00
Tuesday10:00 - 21:00
Wednesday10:00 - 21:00
Thursday10:00 - 21:00
Friday10:00 - 21:00
Saturday10:00 - 21:00
Sunday10:00 - 21:00