MinNature Malaysia in Kuala Lumpur
About
One of the world's largest indoor miniature galleries, offering an interactive immersion into the culture, architecture, and nature of Malaysia.
Contacts
Level 1, Green Zone above Cold Storage Supermarket, Sungei Wang Plaza, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 21:00
Tuesday10:00 - 21:00
Wednesday10:00 - 21:00
Thursday10:00 - 21:00
Friday10:00 - 21:00
Saturday10:00 - 21:00
Sunday10:00 - 21:00