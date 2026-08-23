MinNature Malaysia в Куала-Лумпуре
О месте
Одна из крупнейших в мире крытых галерей миниатюр, предлагающая интерактивное погружение в культуру, архитектуру и природу Малайзии.
Контакты
Level 1, Green Zone above Cold Storage Supermarket, Sungei Wang Plaza, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Вторник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 21:00