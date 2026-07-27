Ilham Gallery

Публичная художественная галерея, посвященная современному искусству, с акцентом на малазийских авторов в региональном и мировом контексте. Расположенная на 3 и 5 этажах башни Ilham Tower (рядом с KLCC), она известна сменяющимися экспозициями, современным стилем и свободным входом.