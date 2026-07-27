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Досуг и развлечения в Куала-Лумпуре

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
KL Forest Eco Park
KL Forest Eco Park

Уникальный тропический лес площадью 9,3 га в центре Куала-Лумпура, предлагающий побег от городской суеты к природе. Главные особенности — подвесные мосты среди крон деревьев, виды на небоскребы и столетние деревья, обеспечивающие прохладу.

Akar
Akar

Этот ресторан является одним из самых известных в городе и имеет 1 звезду Michelin. Современная малайзийская кухня с элементами японских и французских техник. Шеф-повар Эйдан Лоу (Aidan Low) переосмысливает традиционные рецепты, используя локальные продукты.

Lake Symphony
Lake Symphony

Живописный светомузыкальный фонтан, расположенный в парке KLCC перед башнями-близнецами Петронас в Куала-Лумпуре. Он предлагает бесплатные вечерние шоу, где струи воды высотой до 18 метров танцуют под музыку, подсвечиваясь разноцветными огнями, создавая атмосферу отдыха на фоне знаменитых небоскребов.

River of Life
River of Life

Масштабный проект по благоустройству набережных в центре Куала-Лумпура, превративший слияние рек Кланг и Гомбак у мечети Джамек в живописную пешеходную зону. Вечером локация преображается благодаря синей подсветке, туманным эффектам и фонтанам, предлагая бесплатное шоу в окружении исторических зданий.

Ilham Gallery
Ilham Gallery

Публичная художественная галерея, посвященная современному искусству, с акцентом на малазийских авторов в региональном и мировом контексте. Расположенная на 3 и 5 этажах башни Ilham Tower (рядом с KLCC), она известна сменяющимися экспозициями, современным стилем и свободным входом.

Urban Museum
Urban Museum

Уникальный частный музей современного искусства. На 5-м и 6-м этажах здания Toffee представлены более 200 работ малайзийских и региональных художников (живопись, скульптура, новые медиа) с 1990-х годов, сгруппированные по тематическим зонам.

MinNature Malaysia
MinNature Malaysia

Одна из крупнейших в мире крытых галерей миниатюр, предлагающая интерактивное погружение в культуру, архитектуру и природу Малайзии.

Muzium Negara
Muzium Negara

Главный исторический и культурный центр страны, основанный в 1963 году. Музей расположен в уникальном здании, сочетающем традиционный малайский стиль и современную архитектуру, и предлагает посетителям масштабную экспозицию от древних цивилизаций до современности.

De.Wan 1958 by Chef Wan
De.Wan 1958 by Chef Wan

Знаковый ресторан, представляющий высокую малайскую кухню от самого известного шеф-повара страны, Датука Редзуавана Исмаила(известного как Chef Wan). Заведение включено в гид Michelin (категория Selected) и предлагает гостям погружение в богатую кулинарную культуру Малайзии в яркой, праздничной атмосфере.

Bar Trigona
Bar Trigona

Элитный, удостоенный наград бар в отеле Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, известный своими изысканными коктейлями на основе местного меда тригона. Это стильное заведение с элегантной обстановкой, которое часто входит в списки лучших баров Азии, предлагая гостям уникальные напитки, разделенные по времени суток, и изысканные десерты.

Museum of Islamic Art Malaysia
Museum of Islamic Art Malaysia

Открытый в 1998 году крупнейший на Юго-Восточной Азии центр исламской культуры. Расположенный рядом с Ботаническим садом Пердана, он хранит более 7000 экспонатов, включая редкие Кораны, макеты мечетей и текстиль, разделенные на 12 тематических галерей.

Aqua Restaurant & Grill Bar
Aqua Restaurant & Grill Bar

Стильный ресторан под открытым небом (al fresco) и лаунж-бар, расположенный у бассейна отеля . Заведение предлагает панорамные виды на парк KLCC и город, специализируясь на глобальных тапас, пицце из дровяной печи и авторских коктейлях.

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