Museum of Islamic Art Malaysia в Куала-Лумпуре
О месте
Открытый в 1998 году крупнейший на Юго-Восточной Азии центр исламской культуры. Расположенный рядом с Ботаническим садом Пердана, он хранит более 7000 экспонатов, включая редкие Кораны, макеты мечетей и текстиль, разделенные на 12 тематических галерей.
Контакты
Islamic Arts Museum Malaysia, Jalan Lembah, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:30 - 18:00
Вторник 09:30 - 18:00
Среда 09:30 - 18:00
Четверг 09:30 - 18:00
Пятница 09:30 - 18:00
Суббота 09:30 - 18:00
Воскресенье 09:30 - 18:00