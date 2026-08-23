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Museum of Islamic Art Malaysia в Куала-Лумпуре

Museum of Islamic Art Malaysia

О месте

Открытый в 1998 году крупнейший на Юго-Восточной Азии центр исламской культуры. Расположенный рядом с Ботаническим садом Пердана, он хранит более 7000 экспонатов, включая редкие Кораны, макеты мечетей и текстиль, разделенные на 12 тематических галерей.

Контакты

Islamic Arts Museum Malaysia, Jalan Lembah, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60320927070
www.iamm.org.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:30 - 18:00
Вторник 09:30 - 18:00
Среда 09:30 - 18:00
Четверг 09:30 - 18:00
Пятница 09:30 - 18:00
Суббота 09:30 - 18:00
Воскресенье 09:30 - 18:00
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