Museum of Islamic Art Malaysia в Куала-Лумпуре

О месте

Открытый в 1998 году крупнейший на Юго-Восточной Азии центр исламской культуры. Расположенный рядом с Ботаническим садом Пердана, он хранит более 7000 экспонатов, включая редкие Кораны, макеты мечетей и текстиль, разделенные на 12 тематических галерей.