Museum of Islamic Art Malaysia in Kuala Lumpur
About
Opened in 1998, it is the largest Islamic culture centre in Southeast Asia. Located near the Perdana Botanical Gardens, it houses over 7,000 exhibits, including rare Qurans, model mosques, and textiles, divided into 12 themed galleries.
Contacts
Islamic Arts Museum Malaysia, Jalan Lembah, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Extra Info
HOURS
Monday 09:30 - 18:00
Tuesday 09:30 - 18:00
Wednesday 09:30 - 18:00
Thursday 09:30 - 18:00
Friday 09:30 - 18:00
Saturday 09:30 - 18:00
Sunday 09:30 - 18:00