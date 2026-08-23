Bar Trigona в Куала-Лумпуре
О месте
Элитный, удостоенный наград бар в отеле Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, известный своими изысканными коктейлями на основе местного меда тригона. Это стильное заведение с элегантной обстановкой, которое часто входит в списки лучших баров Азии, предлагая гостям уникальные напитки, разделенные по времени суток, и изысканные десерты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
145, Jln Ampang, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 01:00
Суббота 17:00 - 01:00
Воскресенье 17:00 - 01:00