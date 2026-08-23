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Bar Trigona в Куала-Лумпуре

Bar Trigona

О месте

Элитный, удостоенный наград бар в отеле Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, известный своими изысканными коктейлями на основе местного меда тригона. Это стильное заведение с элегантной обстановкой, которое часто входит в списки лучших баров Азии, предлагая гостям уникальные напитки, разделенные по времени суток, и изысканные десерты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 01:00
Вторник 17:00 - 01:00
Среда 17:00 - 01:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 01:00
Суббота 17:00 - 01:00
Воскресенье 17:00 - 01:00
Контакты
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