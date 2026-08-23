Bar Trigona в Куала-Лумпуре

О месте

Элитный, удостоенный наград бар в отеле Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, известный своими изысканными коктейлями на основе местного меда тригона. Это стильное заведение с элегантной обстановкой, которое часто входит в списки лучших баров Азии, предлагая гостям уникальные напитки, разделенные по времени суток, и изысканные десерты.