Muzium Negara в Куала-Лумпуре
О месте
Главный исторический и культурный центр страны, основанный в 1963 году. Музей расположен в уникальном здании, сочетающем традиционный малайский стиль и современную архитектуру, и предлагает посетителям масштабную экспозицию от древних цивилизаций до современности.
Контакты
Department of Museum, Jln Damansara, Tasik Perdana, 50566 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00