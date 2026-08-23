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Muzium Negara в Куала-Лумпуре

Muzium Negara

О месте

Главный исторический и культурный центр страны, основанный в 1963 году. Музей расположен в уникальном здании, сочетающем традиционный малайский стиль и современную архитектуру, и предлагает посетителям масштабную экспозицию от древних цивилизаций до современности.

Контакты

Department of Museum, Jln Damansara, Tasik Perdana, 50566 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60322671111
www.muziumnegara.gov.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00
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