Aqua Restaurant & Grill Bar в Куала-Лумпуре

О месте

Стильный ресторан под открытым небом (al fresco) и лаунж-бар, расположенный у бассейна отеля . Заведение предлагает панорамные виды на парк KLCC и город, специализируясь на глобальных тапас, пицце из дровяной печи и авторских коктейлях.