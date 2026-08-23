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Aqua Restaurant & Grill Bar в Куала-Лумпуре

Aqua Restaurant & Grill Bar

О месте

Стильный ресторан под открытым небом (al fresco) и лаунж-бар, расположенный у бассейна отеля . Заведение предлагает панорамные виды на парк KLCC и город, специализируясь на глобальных тапас, пицце из дровяной печи и авторских коктейлях.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
+60323808888
www.mandarinoriental.com/en/kuala-lumpur/petronas-towers/dine/aqua-restaurant-and-bar?src=loc.yext.mokul.ggl

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:30
Вторник08:00 - 22:30
Среда08:00 - 22:30
Четверг08:00 - 22:30
Пятница08:00 - 22:30
Суббота08:00 - 22:30
Воскресенье08:00 - 22:30
Контакты
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