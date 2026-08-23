Aqua Restaurant & Grill Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Стильный ресторан под открытым небом (al fresco) и лаунж-бар, расположенный у бассейна отеля . Заведение предлагает панорамные виды на парк KLCC и город, специализируясь на глобальных тапас, пицце из дровяной печи и авторских коктейлях.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 22:30
Вторник08:00 - 22:30
Среда08:00 - 22:30
Четверг08:00 - 22:30
Пятница08:00 - 22:30
Суббота08:00 - 22:30
Воскресенье08:00 - 22:30