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Urban Museum в Куала-Лумпуре

Urban Museum

О месте

Уникальный частный музей современного искусства. На 5-м и 6-м этажах здания Toffee представлены более 200 работ малайзийских и региональных художников (живопись, скульптура, новые медиа) с 1990-х годов, сгруппированные по тематическим зонам.

Контакты

3, Jalan Bedara, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60321103004
ur-mu.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда11:00 - 19:00
Четверг11:00 - 19:00
Пятница11:00 - 19:00
Суббота11:00 - 19:00
Воскресенье11:00 - 19:00
Контакты
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