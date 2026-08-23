Urban Museum в Куала-Лумпуре
О месте
Уникальный частный музей современного искусства. На 5-м и 6-м этажах здания Toffee представлены более 200 работ малайзийских и региональных художников (живопись, скульптура, новые медиа) с 1990-х годов, сгруппированные по тематическим зонам.
Контакты
3, Jalan Bedara, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
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ГРАФИК РАБОТЫ
Среда11:00 - 19:00
Четверг11:00 - 19:00
Пятница11:00 - 19:00
Суббота11:00 - 19:00
Воскресенье11:00 - 19:00