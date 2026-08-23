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KL Forest Eco Park в Куала-Лумпуре

KL Forest Eco Park

О месте

Уникальный тропический лес площадью 9,3 га в центре Куала-Лумпура, предлагающий побег от городской суеты к природе. Главные особенности — подвесные мосты среди крон деревьев, виды на небоскребы и столетние деревья, обеспечивающие прохладу.

Контакты

Kuala Lumpur, 57000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
www.forestry.gov.my

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 16:30
Вторник 08:00 - 16:30
Среда 08:00 - 16:30
Четверг 08:00 - 16:30
Суббота 08:00 - 16:30
Воскресенье 08:00 - 16:30
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