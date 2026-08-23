Akar в Куала-Лумпуре
О месте
Этот ресторан является одним из самых известных в городе и имеет 1 звезду Michelin. Современная малайзийская кухня с элементами японских и французских техник. Шеф-повар Эйдан Лоу (Aidan Low) переосмысливает традиционные рецепты, используя локальные продукты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
109, Jln Aminuddin Baki, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00