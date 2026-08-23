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Akar в Куала-Лумпуре

Akar

О месте

Этот ресторан является одним из самых известных в городе и имеет 1 звезду Michelin. Современная малайзийская кухня с элементами японских и французских техник. Шеф-повар Эйдан Лоу (Aidan Low) переосмысливает традиционные рецепты, используя локальные продукты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

109, Jln Aminuddin Baki, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60182770597
www.akarkl.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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