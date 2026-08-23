De.Wan 1958 by Chef Wan в Куала-Лумпуре

О месте

Знаковый ресторан, представляющий высокую малайскую кухню от самого известного шеф-повара страны, Датука Редзуавана Исмаила(известного как Chef Wan). Заведение включено в гид Michelin (категория Selected) и предлагает гостям погружение в богатую кулинарную культуру Малайзии в яркой, праздничной атмосфере.