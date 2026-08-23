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De.Wan 1958 by Chef Wan в Куала-Лумпуре

De.Wan 1958 by Chef Wan

О месте

Знаковый ресторан, представляющий высокую малайскую кухню от самого известного шеф-повара страны, Датука Редзуавана Исмаила(известного как Chef Wan). Заведение включено в гид Michelin (категория Selected) и предлагает гостям погружение в богатую кулинарную культуру Малайзии в яркой, праздничной атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Отдельные залы
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

F1 & F6, Level 1, Bangsar Shopping Centre, 285, Jalan Maarof, Bangsar, 59000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
+60378906016
dewan.space

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:00 - 21:30
Вторник 11:00 - 21:30
Среда 11:00 - 21:30
Четверг 11:00 - 21:30
Пятница 11:00 - 21:30
Суббота 11:00 - 21:30
Воскресенье 11:00 - 21:30
Контакты
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