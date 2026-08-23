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River of Life в Куала-Лумпуре

River of Life

О месте

Масштабный проект по благоустройству набережных в центре Куала-Лумпура, превративший слияние рек Кланг и Гомбак у мечети Джамек в живописную пешеходную зону. Вечером локация преображается благодаря синей подсветке, туманным эффектам и фонтанам, предлагая бесплатное шоу в окружении исторических зданий.

Контакты

Jalan Benteng, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 00:00
Вторник06:00 - 00:00
Среда06:00 - 00:00
Четверг06:00 - 00:00
Пятница06:00 - 00:00
Суббота06:00 - 00:00
Воскресенье06:00 - 00:00
Контакты
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