River of Life в Куала-Лумпуре
О месте
Масштабный проект по благоустройству набережных в центре Куала-Лумпура, превративший слияние рек Кланг и Гомбак у мечети Джамек в живописную пешеходную зону. Вечером локация преображается благодаря синей подсветке, туманным эффектам и фонтанам, предлагая бесплатное шоу в окружении исторических зданий.
Контакты
Jalan Benteng, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 00:00
Вторник06:00 - 00:00
Среда06:00 - 00:00
Четверг06:00 - 00:00
Пятница06:00 - 00:00
Суббота06:00 - 00:00
Воскресенье06:00 - 00:00