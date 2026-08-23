River of Life в Куала-Лумпуре

О месте

Масштабный проект по благоустройству набережных в центре Куала-Лумпура, превративший слияние рек Кланг и Гомбак у мечети Джамек в живописную пешеходную зону. Вечером локация преображается благодаря синей подсветке, туманным эффектам и фонтанам, предлагая бесплатное шоу в окружении исторических зданий.