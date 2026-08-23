Ilham Gallery в Куала-Лумпуре
О месте
Публичная художественная галерея, посвященная современному искусству, с акцентом на малазийских авторов в региональном и мировом контексте. Расположенная на 3 и 5 этажах башни Ilham Tower (рядом с KLCC), она известна сменяющимися экспозициями, современным стилем и свободным входом.
Контакты
Levels 3 and 5, Ilham Tower, 8, Lrg Binjai, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 11:00 - 19:00
Среда 11:00 - 19:00
Четверг 11:00 - 19:00
Пятница 11:00 - 19:00
Суббота 11:00 - 19:00
Воскресенье 11:00 - 17:00