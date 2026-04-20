Mountain in London
Modern European cuisine in Soho. The menu includes crab omelet, raw shrimp, grilled steak, and tripe stew. This spacious two-story restaurant offers seasonal specialties.
Винная карта
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
16-18 Beak St, London W1F 9RD
Monday12:00 - 22:30
Tuesday12:00 - 22:30
Wednesday12:00 - 22:30
Thursday12:00 - 22:30
Friday12:00 - 22:30
Saturday12:00 - 22:30
Sunday12:00 - 21:30