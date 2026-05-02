The Bungalow in Los Angeles
About
A laid-back yet upscale bar in Santa Monica with a beach house vibe. The Bungalow offers cozy, vintage decor and ocean views, making it a favorite for a relaxed night of cocktails in hand.
Features
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
101 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90401
Extra Info
HOURS
Thursday17:00 - 00:00
Friday17:00 - 01:00
Saturday17:00 - 01:00