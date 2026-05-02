No Vacancy in Los Angeles
About
A speakeasy-style bar in a historic Hollywood mansion, No Vacancy is known for its intimate atmosphere, live entertainment and secret entrance. It offers craft cocktails and a throwback to the glamour of old LA.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
1727 N Hudson Ave, Los Angeles, CA 90028
Extra Info
HOURS
Thursday 20:00 - 02:00
Friday 20:00 - 02:00
Saturday 20:00 - 02:00