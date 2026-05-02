Catch LA in Los Angeles
About
Located in the heart of West Hollywood, Catch LA is famous for its rooftop dining experience with panoramic city views. The menu features fresh seafood with global influences, including sushi rolls, grilled fish and creative cocktails. Cuisine: Seafood
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
8715 Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069
Extra Info
HOURS
Monday18:00 - 22:00
Tuesday18:00 - 22:00
Wednesday18:00 - 22:00
Thursday18:00 - 22:00
Friday 17:30 - 22:30
Saturday 17:30 - 23:00
Sunday 17:30 - 22:00