Gwen in Los Angeles
About
A sophisticated meat-centric dining experience from celebrity chef Curtis Stone, Gwen specializes in fire-roasted dishes and premium cuts. The glamorous interior and world-class butchery make it a standout in the LA dining scene. Cuisine: Steakhouse, European
Features
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
6600 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90028
Extra Info
HOURS
Tuesday17:00 - 21:30
Wednesday17:00 - 21:30
Thursday17:00 - 21:30
Friday17:00 - 21:30
Saturday17:00 - 21:30
Sunday16:30 - 20:30