The Ivy in Los Angeles
About
A classic West Hollywood restaurant, The Ivy is known for its charming, garden-like atmosphere and celebrity sightings. The menu offers a mix of California and American cuisine, with fresh salads, seafood and decadent desserts served in a stylish yet relaxed setting. Cuisine: Californian-American
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Contacts
113 N Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90048
Extra Info
HOURS
Tuesday09:30 - 21:00
Wednesday09:30 - 21:00
Thursday09:30 - 21:00
Friday09:30 - 21:30
Saturday09:30 - 21:30
Sunday09:30 - 21:00