Bestia in Los Angeles
About
A trendy downtown spot, Bestia offers modern Italian cuisine with a rustic twist. The open kitchen concept allows guests to watch the chefs create handmade pastas, pizzas and innovative charcuterie in an industrial-chic setting. Cuisine: Italian
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
2121 E 7th Pl, Los Angeles, CA 90021
Extra Info
HOURS
Monday 17:00 - 23:00
Tuesday 17:00 - 23:00
Wednesday 17:00 - 23:00
Thursday 17:00 - 23:00
Friday 17:00 - 23:00
Saturday 17:00 - 23:00
Sunday 17:00 - 23:00