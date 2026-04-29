Teatro Kapital in Madrid
About
One of Madrid's most iconic nightclubs, Teatro Kapital is known for its seven floors of entertainment, each offering a different genre of music and atmosphere. From the rooftop terrace to the dance floors, it's a must-visit for those seeking a dynamic nightlife experience.
Features
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Contacts
C. de Atocha, 125, 7º, Centro, 28012 Madrid
Extra Info
HOURS
Monday 00:00 - 05:30
Wednesday 23:00 - 00:00
Thursday 00:00 - 05:30
Friday 00:00 - 07:30
Saturday 00:00 - 06:00
Sunday 00:00 - 06:00