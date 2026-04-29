Teatro Kapital в Madrid
О месте
Один из самых знаковых ночных клубов Мадрида, Teatro Kapital известен своими семью этажами развлечений, каждый из которых предлагает различные жанры музыки и атмосферу. От террасы на крыше до танцевальных площадок — это обязательное место для посещения тем, кто ищет динамичной ночной жизни.
Особенности
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
C. de Atocha, 125, 7º, Centro, 28012 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 00:00 - 05:30
Среда 23:00 - 00:00
Четверг 00:00 - 05:30
Пятница 00:00 - 07:30
Суббота 00:00 - 06:00
Воскресенье 00:00 - 06:00