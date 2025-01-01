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Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Мадриде

Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.

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Идеальные мэтчи для любого вашего желания

Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами

Jorge
Jorge

I’m Jorge, a true Madrid local. My passion is the city’s football history and classic architecture. ...

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Sofia
Sofia

My name is Sofia, and Madrid is all about dance and art for me. I’ll guide you through its streets, ...

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

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Coque

Coque, ресторан под руководством шеф-повара Марио Сандовала, обладателя двух звезд Мишлен,...

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Zalacaín

Один из самых знаковых ресторанов Мадрида, Zalacaín стал первым рестораном в Испании, полу...

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DSTAgE

Этот ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, под руководством шеф-повара Диего Герреро...

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DiverXO

DiverXO — это кулинарное путешествие под руководством шеф-повара Давида Муньоса, отмеченно...

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Ramses

Ramses — это модный ресторан, спроектированный Филиппом Старком и предлагающий сочетание с...

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Dani Brasserie

Расположенная на крыше отеля Four Seasons, брассерия Dani предлагает блюда современной анд...

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Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

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Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

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Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

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