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Fabrik в Мадриде

Fabrik

О месте

Один из самых больших ночных клубов Испании, Fabrik расположен на окраине Мадрида и известен тем, что здесь проходят масштабные мероприятия электронной музыки с участием всемирно известных диджеев. Индустриальная атмосфера клуба и передовая звуковая система создают незабываемые впечатления.

Особенности

Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Av. de la Industria, 82, 28970 Humanes de Madrid, Madrid
+34916156402

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Суббота18:00 - 00:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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